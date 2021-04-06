Критик Сергей Соседов обвинил организаторов конкурса «Новая волна» в жадности

Сегодня, 20:59

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Критик Сергей Соседов обвинил организаторов конкурса «Новая волна» в жадности

Критик Соседов обвинил организаторов конкурса «Новая волна» в жадности.

В апреле в Сочи пройдет полуфинал конкурса «Новая волна». По мнению журналиста и музыкального критика Сергея Соседова, в нашей стране нет ни единого конкурса, который по праву можно было бы назвать престижным. В том числе и «Новая волна», хоть она уже существует немало лет. Он напомнил о скандальном событии, связанном с «Новой волной». Об этом сообщает издание «Слово и Дело».

«У нас конкурсов престижных, безусловно, нет. И «Новая волна» не относится к ряду каких-то престижных конкурсов. Это такой, знаете, междусобойчик — один и тот же набор артистов. «Новая волна» — это клан. Попасть туда непросто, но и «выхлопа» нет. Много ли участников «Новой волны» вы знаете, которые стали звездами? Практически никто», — заявил музыкальный критик.

Соседов, вспомнив о негативном для себя событии, связанном с мероприятием, очень нелестно отозвался об его организаторах. По его словам, однажды собравшись посетить «Новую волну» в качестве журналиста, критик узнал, что организаторы ждут от его коллег слова похвалы в прессе. А после того, как Соседов опубликовал критическую статью, ему посоветовали впредь приезжать сюда только за свой счет, хотя другим представителям СМИ оплачивали все - от дороги до питания.

«Там большой пафос, миллиардный бюджет и у фестиваля, и у организаторов. Но при этом невероятная жадность по отношению к журналистам. Мое участие на фестивале в качестве журналиста стоило бы Крутому меньше копейки! Какой престиж может быть у фестиваля, если они не могут оплатить участие там известного журналиста?» — возмутился Соседов.

В 2002 году композиторы и продюсеры Игорь Крутой и Раймонд Паулс создали новый конкурс - «Новую волну». До 2015 года проводимое в Юрмале мероприятие вскоре перебралось в Сочи. В конкурсе принимают участие артисты из многих стран мира. 

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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