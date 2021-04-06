Сербский актер Милош Бикович стал членом жюри Московского кинофестиваля

Сегодня, 06:54

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Сербский актер Милош Бикович стал членом жюри Московского кинофестиваля
Милош Бикович

Милош Бикович стал членом жюри Московского кинофестиваля.

Как стало известно после пресс-конференции по случаю проведения 43-го Московского международного кинофестиваля, в состав жюри основного конкурса вошел звезда самой кассовой российской ленты «Холоп» - сербский актёр Милош Бикович. Кроме того, также стали известны остальные члены жюри и картина, которая откроет мероприятие. Об этом сообщает «Радио 1».

В столице с 22 по 29 апреля состоится 43-й Московский кинофестиваль (ММКФ), откроет который военная картина «Девятаев» режиссёра и продюсера Тимура Бекмамбетова. В фильме, повествующем о подвиге советского лётчика Михаила Девятаева, снялись Павел Прилучный, Павел Чинарёв, Алексей Филимонов, Дарья Златопольская и другие.

На состоявшейся пресс-конференции объявили членов жюри, среди которых будут два россиянина - режиссёр и сценарист Нигина Сайфуллаева и композитор Юрий Потеенко. Возглавит жюри филиппинский кинорежиссёр, оператор и продюсер Брийянте Мендоса.

«43-й Московский международный кинофестиваль будет проходить в том же режиме что и год назад: значительная часть будет организована офлайн. Однако некоторые картины их создатели будут представлять онлайн. Сохранятся и ограничения Роспотребнадзора по заполняемости, а также касательно входа в кинозалы и пребывания на площадках фестиваля», – сообщил программный директор ММКФ, кинокритик Кирилл Разлогов.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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