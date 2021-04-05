Телеведущий Норкин закончил передачу «Место встречи» анекдотом про симфонический оркестр

Российский телеведущий передачи «Место встречи» на канале НТВ закончил последний выпуск программы искрометным анекдотом, посвященным теме искусства. В шутке речь шла о концерте композитора Петра Чайковского в стенах консерватории. Об этом сообщает «Политическая экспертиза».

Так, в завершение последнего выпуска передачи ведущий решил поговорить с гостями о восприятии современного искусства. В тему беседы Норкин рассказал забавный анекдот, повеселивший публику. Изначально в ходе выпуска обсуждалась необходимость жестких мер в отношении авторов произведений, которые оскорбляют чувства верующих.

«Зал консерватории, симфонический оркестр на сцене. Ведущий объявляет: «Петр Ильич Чайковский. Первый концерт для фортепиано с оркестром». После выступления с места на первом ряду поднимается лысый мужчина, с золотой цепью на шее, кожаном пиджаке и большим пузом. Подходит к дирижеру с цветами и говорит: «Петр Ильич, для первого раза – [нецензурное выражение]!», - поделился анекдотом Норкин, вызвав у публики волну хохота.

Напомним, что телеведущий довольно часто делится со зрителями передачи искрометными юморесками. В ранних выпусках «Места встречи» Норкин рассказал анекдот о том, как обрывки газет могут отпугнуть слона.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700