Сын Заворотнюк сделал громкое заявление

Старшие дети актрисы Анастасии Заворотнюк стали появляться в соцсетях совсем недавно. Анна начала активно общаться с подписчиками, когда ее мама серьезно заболела. Однако Майк предпочитает особо не раскрываться в соцсетях.

При этом изредка молодой человек делает публикации в Instagram. Недавно 20-летний звездный наследник сделал неожиданное откровенное признание о своем подростковом возрасте.

Он поделился со своими подписчиками, что в возрасте 13 лет у него появилась вредная привычка, а также кардинально поменялись музыкальные предпочтения. Это все повлияло на его сегодняшнюю жизнь.

Юноша рассказал, что в 13 лет он попробовал первую сигарету и первый раз послушал «The Funeral of Hearts». С тех пор он понял, что уже не будет прежним.

Сестра Майка, Анна, рассказала, что у ее брата тонкая душевная организация, он очень ранимый, и ей хочется защищать его от ударов судьбы. При этом, молодой человек хорошо разбирается в психологии и помогает своей семье разрешать конфликтные ситуации. В отличие от Анны, за все время заболевания матери Майк не дал ни одного комментария и предпочитает не обсуждать эту тему.

Ранее сообщалось о еще одном внезапном поступке Майка. Он сменил мамину звездную фамилию в соцсетях на фамилию своего отца, бизнесмена Дмитрия Стрюкова. Теперь сын актрисы подписан как Майк Стрюков.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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