Британский режиссер Гай Ричи рассказал, о чем его новый фильм «Гнев человеческий»

Сегодня, 20:54

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Британский режиссер Гай Ричи рассказал, о чем его новый фильм «Гнев человеческий»

Известный британский режиссер, 52-летний Гай Ричи рассказал о содержании его нового фильма «Гнев человеческий», главную роль в котором исполнил актер Джейсон Стейтем. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Кратко я могу описать картину так: «Джейсон Стейтем в умном жанровом фильме о мести». Отмечу, что картина вышла очень реалистичной. Мы не делали послабления ни в чем. По сути, она о семи смертных грехах, которые пришли к нам из Библии. Она о крови, тщеславии и алчности. В сюжете вы увидите 5 из этих смертных грехов», - рассказал британский режиссер.

Также он поделился, что трюковые сцены практически не репетировались актерами. То есть задача фильма в том, чтобы события развивались естественным образом. Ричи хотел показать реальные действия людей, когда они сталкиваются с ситуацией, а не продемонстрировать некую фантазию постановщика.

Главного героя фильма «Гнев человеческий» зовут Эйч. Это загадочный мужчина, который стремится к справедливости. По сюжету, он внедряется в инкассаторскую фирму, чтобы выйти на преступников, которые совершили серию многомиллионных ограблений. Действия разворачиваются в Лос-Анджелесе.

Кроме Джейсона Стейтема в картине вы увидите Скотта Иствуда, Джоша Хартнетта, Эдди Марсана и других. Прокат фильма запланирован на 22 апреля 2021 года.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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