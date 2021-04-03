Шейнин пожелал Охлобыстину здоровья в ответ на его критику телеканала

Недавно актер Иван Охлобыстин нелицеприятно высказался о российском телевидении и заявил, что ему стыдно смотреть телеканалы. Более того, священнослужитель признался, что закрыл бы эти каналы, так как они наносят огромный вред психике подрастающего поколения.

«Нам враги не нужны, у нас есть Первый канал», - заявил актер.

Охлобыстину не понравилась идея перезапуска телешоу «Дом-2», которое смотрят, по его словам, только одержимые зрители. Актеру не по душе, что на проекте выставляют напоказ отношения между двумя людьми, которые не принято демонстрировать, пишет radiokp.ru .

При этом Охлобыстин согласился с мнением о том, что такая телепередача кому-то облегчает жизнь.

На критику актера отреагировал ведущий общественно-политической программы «Время покажет» Артем Шейнин. Он пожелал Охлобыстину физического и психического здоровья.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,

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