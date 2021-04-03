Шейнин пожелал Охлобыстину здоровья в ответ на его критику телеканала

Недавно актер Иван Охлобыстин нелицеприятно высказался о российском телевидении и заявил, что ему стыдно смотреть телеканалы. Более того, священнослужитель признался, что закрыл бы эти каналы, так как они наносят огромный вред психике подрастающего поколения.
«Нам враги не нужны, у нас есть Первый канал», - заявил актер.
Охлобыстину не понравилась идея перезапуска телешоу «Дом-2», которое смотрят, по его словам, только одержимые зрители. Актеру не по душе, что на проекте выставляют напоказ отношения между двумя людьми, которые не принято демонстрировать, пишет radiokp.ru.
При этом Охлобыстин согласился с мнением о том, что такая телепередача кому-то облегчает жизнь.
На критику актера отреагировал ведущий общественно-политической программы «Время покажет» Артем Шейнин. Он пожелал Охлобыстину физического и психического здоровья.
Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
зарегистрировно Роскомнадзором ИА № ФС 77-80700
Комментировать