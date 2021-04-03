Ведущий шоу «Маска» рассказал о судьбе Змеи

Сегодня, 14:19

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Ведущий шоу «Маска» рассказал о судьбе Змеи

Шоу «Маска», которое выходит на НТВ, можно назвать самой интригующей и засекреченной программой на российском телевидении. В последнем выпуске шоу проект покинул Единорог, в костюме которого скрывалась Ирина Дубцова. Выбор стоял между разоблачением ее и Белого Орла, но второго члены жюри решили оставить. Решающее слово оказалось за певцом Тимуром Родригезом, который минут десять делал выбор. В итоге повезло Белому орлу.

Как рассказал ведущий шоу Вячеслав Макаров, последние программы будут только «мужскими». Он пояснил, что в этом сезоне осталась только Змея, которая выжила всех своих конкуренток. Шоумен заявил, что в прошлом сезоне в финале было три прекрасные половины человечества и один мужчина — Лев. В этом сезоне мужчины показали свой хороший вокал, поэтому вырвались в лидеры и оставили дам позади.

Ведущий не стал прогнозировать, кто останется в шоу до конца, поскольку это зависит от выступления участника. По мнению некоторых членов жюри, в костюме Змеи прячется Юлия Паршута. Другие считают, что Змея - это певица Нюша.

Один из пользователей Instagram попросил Макарова намекнуть на дальнейшее развитие событий: 

«Коснись носа, если в следующем выпуске Змея не будет в номинации». 

Макаров улыбнулся и коснулся носа.

Источник: Информационное агентство «Что происходит»,
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