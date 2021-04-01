Юлианна Караулова раскрыла личность Единорога на шоу «Маска»

Сегодня, 14:09

Ольга Громова

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Юлианна Караулова раскрыла личность Единорога на шоу «Маска»

Юлианна Караулова, звезда первого сезона шоу «Маска», раскрыла личность певицы, которая скрывается под личиной Единорога. Ранее предполагалось, что это Наталья Подольская. Певица настаивает на том, что эта версия неправильная.

В беседе с Вячеславом Макаровым Караулова заявила, что Единорог - это не кто иной, как победительница «Фабрики звезд-4» Ирина Дубцова.

«Это сто процентов Дубцова. Это прям ее тембр», — заверила Юлианна.
Она добавила, что были предположения, что это она скрывается под этой удивительной маской. И тогда певица прослушала выступление этого зверя и ее озарило: «Дубцова!»
«Это прям Ирины ноты, Ирино вибратто», - утверждает знаменитость.

Она пояснила, что единорожка стала косплеить жену Владимира Преснякова-младшего, дабы пустить жюри по ложному следу, чтобы все подумали на Подольскую. Что, в принципе, и произошло.

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