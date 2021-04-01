Самбурская пригрозила раскрыть тайны Дробыша

Вчера, 21:29

Ольга Громова

0

Image 16+
Самбурская пригрозила раскрыть тайны Дробыша

Российская актриса и певица Настасья Самбурская, звезда сериала «Универ», отреагировала на обвинения продюсера Виктора Дробыша. В своем Instagram она опубликовала обращение к нему, в котором пригрозила раскрыть все его тайны.

«Ну вы, Виктор Яковлевич, и сказочник. Скоро я расскажу, как было на самом деле. Ожидайте. Вы первый начали», — предупредила она.

Актриса также «прошлась» по методам раскрутки, которые якобы применяет центр Дробыша.

Самбурская сообщила, что он заставляет молодые дарования побираться на клипы. Более того, намекнула на эскорт - якобы в центре принуждают артисток ходить в рестораны к «высокопоставленным друзьям».

Сама Настасья в 2018 году намеревалась расторгнуть контракт с «Национальной музыкальной корпорацией», но, говорит, Дробыш угрожал разгромить ее квартиру или вообще лишить ее жилья. Знаменитость испугалась и проработала еще год, а потом все же ушла. Так и не сложилась ее карьера певицы в центре.

При этом Дробыш с ее уходом не смирился - последовали письменные претензии и судебные иски. Продюсер потребовал от знаменитости компенсировать затраты на пиар порядка 400 тысяч рублей и даже расходы на связь и Интернет. Причем в размере 1,2 миллиона рублей.

«Я что, в Камбоджу родственникам звонила? Может быть, на сайте знакомств VIP-анкету себе покупала?!» - негодует звезда «Универа».

Самбурская не собирается успокаиваться и готова идти до конца в своей борьбе за справедливость. 

При этом сам Дробыш ранее заявил, что вины своей не видит и в раскрутку Самбурской как певицы вложил несколько миллионов рублей.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Самбурская пригрозила раскрыть тайны Дробыша

Вчера, 21:29

Маргарита Грачева, которой первый супруг отрубил кисти рук, объявила о беременности

Вчера, 15:39

Любовница Мамаева потребовала 15 тысяч евро за интервью

Вчера, 13:14

Родригез поддержал возмущенных зрителей шоу «Маска»

Вчера, 11:29

Российская актриса пожаловалась на высокую дороговизну жилья в Москве

Вчера, 10:49

Критик Сергей Соседов раскритиковал артистов, не поехавших на «Славянский базар» в Белоруссию

Вчера, 08:19

Композитор Юрий Лоза объяснил, почему не считает деятельность певца Сергея Лазарева творчеством

1-04-2021, 17:44

Актер из сериала «Бригада» Дмитрий Гуменецкий вышел из колонии

1-04-2021, 13:59

Актер Павел Деревянко не смог вспомнить фильм, в котором снимался у 75-летнего Никиты Михалкова

31-03-2021, 15:49

Егор Крид тратит на себя и свою девушку более 5 миллионов рублей в месяц

31-03-2021, 14:19

Константин Богомолов получит 1,3 миллиона рублей за постановку «Кармен» в Перми

31-03-2021, 08:54

Поведение Лободы на шоу «Голос.Дети» разгневало зрителей

30-03-2021, 20:19

Рэпер Моргенштерн подарил своей девушке 5 миллионов рублей наличными и автомобиль Range Rover

30-03-2021, 11:44

Шепелев заплатил за роды Тулуповой более 500 тысяч рублей

29-03-2021, 15:34

Волочкову проверили на полиграфе на наличие возлюбленного

28-03-2021, 13:19

45-летняя Анастасия Волочкова призналась, что едва не умерла после аборта от Игоря Вдовина

28-03-2021, 11:24

Продюсер шоу «Маска» озвучила размеры штрафов за нарушение договора

27-03-2021, 13:59

Певица Светлана Лобода потребовала компенсацию от пластического хирурга из Узбекистана

27-03-2021, 07:49

Телезрители шоу «Маска» на НТВ подозревают подмену Ольги Бузовой на сцене

26-03-2021, 15:14

Авторы шоу «Маска» случайно рассекретили участника, который покинет проект в воскресенье

26-03-2021, 12:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров