Самбурская пригрозила раскрыть тайны Дробыша

Российская актриса и певица Настасья Самбурская, звезда сериала «Универ», отреагировала на обвинения продюсера Виктора Дробыша. В своем Instagram она опубликовала обращение к нему, в котором пригрозила раскрыть все его тайны.

«Ну вы, Виктор Яковлевич, и сказочник. Скоро я расскажу, как было на самом деле. Ожидайте. Вы первый начали», — предупредила она.

Актриса также «прошлась» по методам раскрутки, которые якобы применяет центр Дробыша.

Самбурская сообщила, что он заставляет молодые дарования побираться на клипы. Более того, намекнула на эскорт - якобы в центре принуждают артисток ходить в рестораны к «высокопоставленным друзьям».

Сама Настасья в 2018 году намеревалась расторгнуть контракт с «Национальной музыкальной корпорацией», но, говорит, Дробыш угрожал разгромить ее квартиру или вообще лишить ее жилья. Знаменитость испугалась и проработала еще год, а потом все же ушла. Так и не сложилась ее карьера певицы в центре.

При этом Дробыш с ее уходом не смирился - последовали письменные претензии и судебные иски. Продюсер потребовал от знаменитости компенсировать затраты на пиар порядка 400 тысяч рублей и даже расходы на связь и Интернет. Причем в размере 1,2 миллиона рублей.

«Я что, в Камбоджу родственникам звонила? Может быть, на сайте знакомств VIP-анкету себе покупала?!» - негодует звезда «Универа».

Самбурская не собирается успокаиваться и готова идти до конца в своей борьбе за справедливость.

При этом сам Дробыш ранее заявил, что вины своей не видит и в раскрутку Самбурской как певицы вложил несколько миллионов рублей.