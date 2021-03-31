Любовница Мамаева потребовала 15 тысяч евро за интервью

Сегодня, 13:14

Ольга Громова

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Любовница Мамаева потребовала 15 тысяч евро за интервью
Любовница Мамаева Ирен Гарсия Морено

Ирен Гарсия Морено, предполагаемая любовница полузащитника ФК «Ростов» Павла Мамаева, озвучила сумму, за которую готова рассказать о своем романе со спортсменом.

Расценки у девушки, откровенно говоря, немаленькие. Но она сразу же предупредила журналистов, что разговора за бесплатно просто не будет.

«Вы хотите бесплатное интервью? Этого все хотят. Но я не отвечаю бесплатно. Я бы хотела что-то рассказать, но мне бы не хотелось погружаться так глубоко за бесплатно. Если речь о телевидении, мы не принимаем предложения ниже € 15 тыс., интервью по телефону — € 10 тыс.», — приводит слова испанки «Чемпионат».

Второго марта модель Алана Мамаева, жена футболиста Павла Мамаева, сообщила, что уличила своего супруга в очередной измене. Взволнованная, женщина выложила в соцсети фото и паспортные данные 29-летней пассии спортсмена из Испании. Она утверждает, что роман с девушкой ее супруг закрутил во время зимних сборов футбольной команды.

Спустя некоторое время юрист Ирен сообщила, что девушка собирается засудить Алану, поскольку последняя якобы угрожала ей убийством.

Третьего марта модель нашли без сознания в столице России. Она якобы пыталась свести счеты с жизнью. Но позже Алана заверила, что у нее все хорошо.

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