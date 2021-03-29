Егор Крид тратит на себя и свою девушку более 5 миллионов рублей в месяц

Популярный российский рэпер Егор Крид не жалеет денег на свою девушку. Исполнитель может позволить себе траты в размере 5 миллионов рублей - шальные, по мнению простых россиян и, особенно, пенсионеров. Об этом он рассказал на шоу «Вопрос ребром» на YouTube-канале Gazgolder.

«На девушку трачу, если у меня есть девушка, больше, чем на себя. Пять (миллионов) рублей точно улетает», — признался Крид.

Большая часть денег уходит на подарки. Притом, что возлюбленные певца их особо не требуют, так как сами хорошо зарабатывают и могут позволить себе все, что надо.

«Мне никогда не приходилось давать свою карту и говорить: «Малыш, купи себе, что хочешь», - признался рэпер, очаровавший всех российских девушек.

На подарки Егор не скупится. Может купить своей пассии что-то как на миллион, так и на три. При этом исполнитель затрудняется дать четкий ответ на вопрос, сколько денег он спускает на себя лично. Крид пояснил, что просто не ведет подсчеты своих трат.

В августе прошлого года стало известно, что в рейтинге самых богатых представителей российского шоу-бизнеса Егор Крид занимает второе место. Его состояние экспертами оценено в несколько миллионов долларов.