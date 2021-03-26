Волочкову проверили на полиграфе на наличие возлюбленного

Сегодня, 13:19

Ольга Громова

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Волочкову проверили на полиграфе на наличие возлюбленного

Российская танцовщица Анастасия Волочкова вот уже более года много рассказывает поклонникам о своем возлюбленном, но никогда не называет его имени и не показывает на фотографиях. Зато не упускает случая рассказать о том, как он ее балует, в том числе роскошными розами, которые она обожает.

Хвастовства Насти было много, а реальных доказательств существования бойфренда ни одного. Поэтому многие россияне были уверены, что возлюбленного Волочкова выдумала и на самом деле у нее никого нет.

И вот когда экс-балерина стала гостьей программы «Секрет на миллион», ее на наличие возлюбленного решили проверить на полиграфе.

Как выяснилось, знаменитость не врала - бойфренд у нее имеется. Его зовут Олег, ему 38 лет. Он мужчина разведенный, имеет дочь от первого брака, и Анастасия с ней уже познакомилась.

«Это точно не альфонс и не мошенник», – заверила балерина, добавив, что он просто непубличный человек.

Олег занимается бизнесоим, а познакомились они в нотариальной конторе.

Примечательно, что детектор лжи также подтвердил, что у Волочковой 15 лет назад был роман с Джимом Керри. Актер в 2003-ем специально прилетал в Москву, чтобы посмотреть на балерину в балете «Жизель». А через несколько лет у пары закрутился бурный роман. Волочкова и Керри занимались сексом по 4-5 раз в день. Но отношения себя со временем изжили, так как никто из пары не захотел переезжать в чужую страну.

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