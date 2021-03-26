45-летняя Анастасия Волочкова призналась, что едва не умерла после аборта от Игоря Вдовина

Сегодня, 11:24

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45-летняя Анастасия Волочкова призналась, что едва не умерла после аборта от Игоря Вдовина
Анастасия Волочкова

Известная российская балерина, 45-летняя Анастасия Волочкова в эфире шоу «Секрет на миллион», ведущей которого является Лера Кудрявцева, сделала неожиданное признание. Оказалось, что звезде пришлось сделать аборт, который чуть не лишил ее жизни. Об этом сообщает «ФАН».

Как рассказала артистка, ранее она во второй раз забеременела от бизнесмена Игоря Вдовина. На тот момент их первой дочери Ариадне было 5,5 лет. Балерина решительно понимала, что второго ребенка от Вдовина она не хочет.

«Как раз тогда он уже и деньги забрал, и сказал мне, что специально устроил такой «залет». Ну в этом есть и моя ответственность, так как это мой организм. Но также я понимала, что на мне дочь. О беременности я узнала где-то через полтора месяца», - призналась Анастасия.

Волочкова добавила, что бизнесмен знал о том, что артистка настроена на аборт и был не против, так как ему этот ребенок был не нужен.

«После той операции я чуть не умерла. Я даже написала маме письмо вроде завещания. А вдруг не выживу...», - продолжила балерина.

Проблема была в том, что во время аборта у Анастасии открылось сильное кровотечение, потому врачам пришлось бороться за ее жизнь. Стоит отметить, что Вдовин даже не оказал помощи тяжелобольной артистке.

«Открыв глаза, я увидела рядом маму с молитвенником. Мне было легче умирать. Да, я взяла на свою душу большой грех, но я спасла ребенка от страданий», - закончила балерина.

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