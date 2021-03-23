Стало известно, кто купил «Дом-2»

Стало известно о том, кто купил знаменитую телестройку «Дом-2» и когда она снова выйдет на экраны. Об этом сообщает «StarHit».

В декабре 2020 года россияне были шокированы новостью о том, что 16-летний проект «Дом-2» закрывается. Кто-то несказанно обрадовался этому, а кто-то – расстроился. Несмотря на неоднозначность данного проекта, за 16 лет благодаря ему состоялось 30 браков, на свет появилось 14 детей, а главные ведущие шоу стали крупнейшими российскими звездами.

Однако после объявления о закрытии поползло много слухов о том, что «Дом-2» все же вернется, но с серьезными трансформациями. Вариантов развития событий была масса. Кто-то предполагал, что проект перейдет на YouTube, кто-то захотел увидеть его на телеканалах СТС или «Пятница».

Но теперь стало известно, что в конце апреля новые выпуски «Дом-2» можно будет увидеть на канале «Ю». А ведущими проекта станут новые, но уже очень известные ведущие. Для того, чтобы проект начался на высоких рейтингах, для участия позвали звездных «старожил».

Отметим, что на телеканале «Ю» выходит масса рейтинговых реалити-шоу. В их число входит « Мастершеф », «Беременна в 16» и «Обмен домами». Остается надеяться, что от перемены канала «Дом-2» не перестанет быть таким же успешным, каким был раньше.