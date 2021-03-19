Пригожин защитил Манижу и выступавших в Крыму артистов

В Украине против ряда российский артистов, выступавших в Крыму в 2018 году, завели уголовное дело. Иосиф Пригожин решил выразить поддержку этим поп-звездам. Он назвал поведение украинских властей неадекватным. Пригожин не понимает, почему о концерте, прошедшем три года назад, вспомнили только сейчас. Продюсер полагает, что нынешнему руководству Украины просто хочется поквитаться с теми, с кем когда-то приходилось стоять на одной сцене.

Киев должен решать проблемы либо на своем уровне, либо на уровне международных судов, а не оказывать давление на артистов, которые хотят заработать, считает продюсер. Отметим, что в списке артистов, против которых открыто уголовное дело, фигурируют 23 имени. Пригожин также высказал свое мнение по поводу ситуации с певицей Манижей, которую призывают привлечь к уголовной ответственности за композицию «Русская женщина».

Продюсер подчеркнул, что жалоба на артистку абсурдна, так как зрители сами выбрали эту песню в ходе голосования. Известно, что на песню для «Евровидения» Russian Woman пожаловались в Следственный комитет и предложили запретить певице выступать под российским флагом.