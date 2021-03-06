Никита Михалков в очередной раз разоблачил протестующих российских актеров

Известный кинорежиссер Никита Михалков в эфире программы «Бесогон» разоблачил знаменитых актеров, которые недовольны властью. Он рассекретил гонорары актеров, которые участвуют в несанкционированных акциях и призывают граждан идти на митинги, однако, по мнению Михалкова, фактически их не поддерживают.

Режиссер оценил заявление актера Семена Трескунова, который пригласил его на батл, где собирался доказать свою искренность в поддержке Алексея Навального. Трескунов обиделся на то, что Михалков озвучил гонорары артистов с целью дать понять, что люди творческих профессий явно не бедствуют, да и заняты они в фильмах, снятых на бюджетные деньги. Также в рамках телепередачи «Бесогон» Михалков представил отрывок программы Михаила Шахназарова, где автор разобрал длинную речь Трескунова и сделал вывод: если Михалков согласится на дебаты, то 21-летний актер просто проиграет. Далее Михалков затронул других известных артистов, поддержавшим митинги.

«Ребята, все ваши лозунги, разговоры о гражданской позиции, о преодоленном страхе - это все чистая лажа. Она лишена всякой реальной заинтересованности в том, что происходит в стране», - подчеркнул Михалков.

По словам режиссера, «жертвы режима» могут получать 200–300 тысяч рублей за съемочный день. Многие из упомянутых Михалковым актеров опровергли информацию о таких высоких гонорарах. Подобные откровения кинорежиссера многим артистам показались слишком оскорбительными.

Напомним, что Никита Михалков за свою жизнь снял ряд картин, которые уже стали классикой советского кинематографа. Речь идет о таких фильмах, как «Родня», «Утомленные солнцем» и «Свой среди чужих, чужой среди своих».