Пригожин отреагировал на идею критика Соседова запретить звездным детям участвовать в шоу

Вчера, 22:49

0

Image 16+
Пригожин отреагировал на идею критика Соседова запретить звездным детям участвовать в шоу

Пригожин отреагировал на идею Соседова запретить звездным детям участвовать в шоу.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин резко отозвался на призыв музыкального критика Сергея Соседова запретить детям известных российских артистов принимать участие во всевозможных творческих конкурсах. Пригожин высказал категорическое несогласие с Соседовым. Об этом сообщает издание ФАН.

Наоборот, продюсеру кажется неприемлемым, если отпрыск известного актера или певца идет в электрики. Это значит только одно, по мнению Пригожина, - ребенка плохо воспитывали родители. По его словам, даже его семье приходилось сталкиваться с подобным явлением.

«Мы сами сталкивались с подобной ситуацией на одном конкурсе. Казалось, что по блату кому-то отдавали первое место, другому второе… Однако то, что говорит этот так называемый критик, исключительно его точка зрения. А мое мнение абсолютно отличается от его», — заявил муж певицы Валерии.

Распространенный русский миф о природе и ее «отдыхе» на чьих-то детях Пригожин считает неправильным.

«Если люди любят заниматься творчеством, музыкой, сниматься в кино, то почему они в принципе должны у кого-то спрашивать разрешения? Они должны делать то, что им нравится. Это сугубо русское заблуждение, считать, что природа отдыхает на чьих-то детях. Это неправильно. Это неправда», — считает продюсер.
Так что продолжать дело своего родителя - это абсолютно нормально: «Династия — это самое лучшее, что может быть в этом мире... Вспомните актера Кирка Дугласа, у него сын — замечательный артист Майкл Дуглас». 

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Пригожин отреагировал на идею критика Соседова запретить звездным детям участвовать в шоу

Вчера, 22:49

Собчак посчитала деньги режиссера Никиты Михалкова

Вчера, 11:24

Дмитрий Нагиев предрек скандал на «Голосе» из-за дочери певца Трофима

6-03-2021, 14:14

Алана Мамаева может сесть в тюрьму за угрозу убийством любовнице мужа

5-03-2021, 15:54

Захар Прилепин назвал омерзительным российское общество

5-03-2021, 12:54

Филипп Киркоров презентовал песню участницы конкурса «Евровидение» от Молдавии

5-03-2021, 11:09

67-летний Глызин рассказал о шумных вечеринках в номере Аллы Пугачевой

5-03-2021, 09:19

В смерти 71-летнего Бориса Грачевского обвинили его бывшую жену Анну

5-03-2021, 01:19

Анатолий Вассерман прекратил ходить на шоу Малахова

4-03-2021, 22:49

«Матильду профукал»: Собчак нелестно отозвалась о новой жене Сергея Шнурова

4-03-2021, 16:49

HammAli & Navai объявил о распаде

4-03-2021, 16:29

Михаил Галустян отсудил у режиссера Сарика Андреасяна права на фильм за долги

3-03-2021, 17:19

Продюсер Дробыш раскритиковал Баскова за езду на лимузине с охраной

3-03-2021, 09:49

Иллюзионист Сергей Сафронов рассказал о своем смертельном заболевании

3-03-2021, 01:24

Жена Павла Мамаева уличила его в измене

2-03-2021, 21:29

Родители Жанны Фриске подали в суд на Дмитрия Шепелева и собственного внука Платона

1-03-2021, 12:59

52-летняя Валерия принесла новорожденную внучку в ресторан

1-03-2021, 12:44

Галкин посмеялся над назвавшей себя гением Бузовой

28-02-2021, 17:49

Пугачева погостила в доме у онкобольного Юдашкина

27-02-2021, 21:34

Влад Кадони объявил об уходе из шоу «Бородина против Бузовой»

27-02-2021, 16:29

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров