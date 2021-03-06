Пригожин отреагировал на идею критика Соседова запретить звездным детям участвовать в шоу

Пригожин отреагировал на идею Соседова запретить звездным детям участвовать в шоу.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин резко отозвался на призыв музыкального критика Сергея Соседова запретить детям известных российских артистов принимать участие во всевозможных творческих конкурсах. Пригожин высказал категорическое несогласие с Соседовым. Об этом сообщает издание ФАН.

Наоборот, продюсеру кажется неприемлемым, если отпрыск известного актера или певца идет в электрики. Это значит только одно, по мнению Пригожина, - ребенка плохо воспитывали родители. По его словам, даже его семье приходилось сталкиваться с подобным явлением.

«Мы сами сталкивались с подобной ситуацией на одном конкурсе. Казалось, что по блату кому-то отдавали первое место, другому второе… Однако то, что говорит этот так называемый критик, исключительно его точка зрения. А мое мнение абсолютно отличается от его», — заявил муж певицы Валерии.

Распространенный русский миф о природе и ее «отдыхе» на чьих-то детях Пригожин считает неправильным.

«Если люди любят заниматься творчеством, музыкой, сниматься в кино, то почему они в принципе должны у кого-то спрашивать разрешения? Они должны делать то, что им нравится. Это сугубо русское заблуждение, считать, что природа отдыхает на чьих-то детях. Это неправильно. Это неправда», — считает продюсер.

Так что продолжать дело своего родителя - это абсолютно нормально: «Династия — это самое лучшее, что может быть в этом мире... Вспомните актера Кирка Дугласа, у него сын — замечательный артист Майкл Дуглас».