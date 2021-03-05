Собчак посчитала деньги режиссера Никиты Михалкова

Сегодня, 11:24

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Собчак посчитала деньги режиссера Никиты Михалкова
Режиссер Никита Михалков

Собчак посчитала деньги Никиты Михалкова, режиссёр ответил:

«Посмотрите на этот провал».

В своей программе на YouTube Ксения Собчак прокомментировала недавнее рассекречивание известным режиссером Никитой Михалковым гонораров целого ряда российских артистов. Она назвала его работы провальными и усомнилась в честном финансировании его лент.

Так, по словам журналистки, сметы на фильмы режиссеры Михалкова «Утомлённые солнцем — 2: Предстояние», «Солнечный удар» и «Утомлённые солнцем — 2: Цитадель» выглядят подозрительно. Не преминула телеведущая подсчитать и деньги в кармане Михалкова, после его памятных слов о гонорарах известных отечественных актеров.

На все эти выпады в очередном «Бесогоне» ответил сам режиссер. 

«На все три фильма, которые вы назвали, бюджетных денег было истрачено 22%. В связи с законом о господдержке государством кинематографа. Все остальные деньги мы находили сами», — прокомментировал Михалков один из пунктов обвинений.

За девятилетний период, что снимались эти ленты, в оплачиваемой работе были заняты тысячи людей, в том числе и массовка. И среди них были и те, чьи гонорары он обсуждал ранее.

А в качестве «вишенки на торте» режиссер приложил короткий ролик о встрече его картины на фестивале в Каннах, когда в течение десяти минут не стихали овации в зале. 

«...Это уничижительное отношение к картинам я хочу проиллюстрировать кадрами десятилетней давности. Это так принимали нашу картину «Предстояние» в Каннах. Вот, посмотрите на этот «провал», - заявил Михалков. 

По поводу «нехилой копеечки», которую Собчак увидела в карманах Михалкова, он ответил, что добиться ее помог Российский союз правообладателей, где организация следит за тем, чтобы за частное использование их произведений авторы получали вознаграждение. 

Сама Ксения Собчак пока никак не отреагировала на слова главного «бесогона».

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