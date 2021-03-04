Дмитрий Нагиев предрек скандал на «Голосе» из-за дочери певца Трофима

Дмитрий Нагиев, ведущий нового сезона шоу «Голос.Дети» на Первом канале, предсказал очередной скандал на проекте. По его мнению, это может произойти из-за дочери певца Сергея Трофимова, известного как Трофим, которая участвует в шоу.

Дочь популярного артиста, Елизавета Трофимова, успешно прошла первый этап состязаний.

На «слепых» прослушиваниях девочка исполнила композицию Overjoyed Стива Уандера. В итоге все три наставника - Светлана Лобода, Егор Крид и Баста согласились взять юную певицу в свои команды. После этого Нагиев вышел на сцену и уточнил у судей, был ли кто-нибудь из них знаком с конкурсанткой, а затем сообщил, чьей дочерью она является.

Вскоре ведущий заявил, что члены жюри «повернулись на талант». А Баста дал совет Елизавете Трофимовой быть готовой к тому, что кто-то будет что-то говорить. Рэпер добавил, что девочка не виновата в том, что является одной из «талантливых детей известных родителей». Елизавета отдала предпочтение команде Крида. К счастью, скандал, о котором предупреждал Нагиев, не разгорелся.

Ранее Дмитрий Нагиев заявил, что Егор Крид не обладает достаточным опытом для того, чтобы быть наставником. Как сказал ведущий, 26-летний рэпер еще ничего в своей жизни не сделал.

Напомним, что шоу «Голос. Дети» является версией вокального телепроекта «Голос» с участием несовершеннолетних исполнителей.