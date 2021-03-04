Дмитрий Нагиев предрек скандал на «Голосе» из-за дочери певца Трофима

Сегодня, 14:14

Александр Зуев

0

Image 16+
Дмитрий Нагиев предрек скандал на «Голосе» из-за дочери певца Трофима

Дмитрий Нагиев, ведущий нового сезона шоу «Голос.Дети» на Первом канале, предсказал очередной скандал на проекте. По его мнению, это может произойти из-за дочери певца Сергея Трофимова, известного как Трофим, которая участвует в шоу.

Дочь популярного артиста, Елизавета Трофимова, успешно прошла первый этап состязаний.

На «слепых» прослушиваниях девочка исполнила композицию Overjoyed Стива Уандера. В итоге все три наставника - Светлана Лобода, Егор Крид и Баста согласились взять юную певицу в свои команды. После этого Нагиев вышел на сцену и уточнил у судей, был ли кто-нибудь из них знаком с конкурсанткой, а затем сообщил, чьей дочерью она является. 

Вскоре  ведущий заявил, что члены жюри «повернулись на талант». А Баста дал совет Елизавете Трофимовой быть готовой к тому, что кто-то будет что-то говорить. Рэпер добавил, что девочка не виновата в том, что является одной из «талантливых детей известных родителей». Елизавета отдала предпочтение команде Крида. К счастью, скандал, о котором предупреждал Нагиев,  не разгорелся.

Ранее Дмитрий Нагиев заявил, что Егор Крид не обладает достаточным опытом для того, чтобы быть наставником. Как сказал ведущий, 26-летний рэпер еще ничего в своей жизни не сделал. 

Напомним, что шоу «Голос. Дети» является версией вокального телепроекта «Голос» с участием несовершеннолетних исполнителей.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Дмитрий Нагиев предрек скандал на «Голосе» из-за дочери певца Трофима

Сегодня, 14:14

Алана Мамаева может сесть в тюрьму за угрозу убийством любовнице мужа

Вчера, 15:54

Захар Прилепин назвал омерзительным российское общество

Вчера, 12:54

Филипп Киркоров презентовал песню участницы конкурса «Евровидение» от Молдавии

Вчера, 11:09

67-летний Глызин рассказал о шумных вечеринках в номере Аллы Пугачевой

Вчера, 09:19

В смерти 71-летнего Бориса Грачевского обвинили его бывшую жену Анну

Вчера, 01:19

Анатолий Вассерман прекратил ходить на шоу Малахова

4-03-2021, 22:49

«Матильду профукал»: Собчак нелестно отозвалась о новой жене Сергея Шнурова

4-03-2021, 16:49

HammAli & Navai объявил о распаде

4-03-2021, 16:29

Михаил Галустян отсудил у режиссера Сарика Андреасяна права на фильм за долги

3-03-2021, 17:19

Продюсер Дробыш раскритиковал Баскова за езду на лимузине с охраной

3-03-2021, 09:49

Иллюзионист Сергей Сафронов рассказал о своем смертельном заболевании

3-03-2021, 01:24

Жена Павла Мамаева уличила его в измене

2-03-2021, 21:29

Родители Жанны Фриске подали в суд на Дмитрия Шепелева и собственного внука Платона

1-03-2021, 12:59

52-летняя Валерия принесла новорожденную внучку в ресторан

1-03-2021, 12:44

Галкин посмеялся над назвавшей себя гением Бузовой

28-02-2021, 17:49

Пугачева погостила в доме у онкобольного Юдашкина

27-02-2021, 21:34

Влад Кадони объявил об уходе из шоу «Бородина против Бузовой»

27-02-2021, 16:29

Бывшую жену футболиста Андрея Аршавина Алису Казьмину ввели в искусственную кому на четыре дня

27-02-2021, 00:39

Исхудавший Валентин Юдашкин начал носить парик

26-02-2021, 20:34

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров