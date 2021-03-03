Алана Мамаева может сесть в тюрьму за угрозу убийством любовнице мужа

Сегодня, 15:54

Ольга Громова

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Алана Мамаева может сесть в тюрьму за угрозу убийством любовнице мужа
Алана Мамаева

Алана Мамаева, жена известного российского футболиста Павла Мамаева, может быть привлечена к уголовной ответственности. Модель угрожала убийством девушке из Испании Ирен Гарсии Морено. В итоге последняя намерена подать в суд на супругу спортсмена. Об этом рассказала юрист предполагаемой любовницы Тереза Буэйес.

По ее словам, клиентка собирается привлечь Алану к ответственности. Начать хочет с Испании.

«На данный момент мы не заинтересованы в интервью, потому что собираем информацию для того, чтобы подать в суд на Алану. Будем защищать достоинство Ирен и начнем с иска в Испании. Алана сделала вещи, недопустимые в нашей стране. Алана угрожает Ирен смертью! Я собираюсь посадить Алану в тюрьму», — заявила Буэйес в беседе со «Спорт-Экспресс».

Напомним, модель Алана Мамаева, супруга полузащитника «Ростова» Павла Мамаева, второго марта сообщила об очередной измене своего благоверного. «Налево» он якобы сходил во время зимних сборов клуба в Испании. Алана каким-то образом достала данные испанки, с которой ей изменил Павел, и выложила их в социальной сети. Параллельно модель опубликовала и фото любовницы мужа.

Напомним, Алана и Павел Мамаевы женаты с 2013 года. Вместе они воспитывают троих детей - Алекса, Евгению и Алису.

В 2018 году, когда страна гремела после ареста Мамаева и Кокорина из-за драки в ночном клубе, Алана хотела развестись с мужем - тоже из-за любовницы Павла.

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  • Противно все это читать...Любовницы,измены...ничего святого не осталось. Страдают дети,родители занимаются разборками. Ни чести,ни совести...До чего мы дошли?
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