Захар Прилепин назвал омерзительным российское общество

Писатель Захар Прилепин назвал российское общество омерзительным. Такое заявление он сделал в Facebook в связи с выходом ток-шоу, героем которого стал освободившийся скопинский маньяк Виктор Мохов. Выходит, что отсидевший преступник нарушил предписание о запрете выезда из своего родного города и отправился в Москву, на ток-шоу.

«Миллиона три точно ему заплатили», - предположил автор романа «Обитель».

Россия стала лучшим учеником Запада, который является тлетворным местом с проститутками, воинствующими геями и педофилами, написал сопредседатель партии «Справедливая Россия — За Правду».

Писатель опасается, что шоу с маньяком посмотрят миллионы россиян и захотят попробовать сделать так же, по его схеме. Ради того, чтобы этого не произошло, следует ввести временную диктатуру и телевидение забить досками, считает Прилепин. По его мнению, надо оставить два телеканала: «Скрепы» и «Армия». А «Сад-огород» следует показывать по выходным, пишет Прилепин. Также достаточно оставить три российских соцсети: «Однополчане», «Сокурсники», «Волонтеры», отмечает писатель в своем обличительном монологе. Как он подчеркивает, освободившихся маньяков стоит отправлять на поселения в вечной мерзлоте.

Отметим, что Мохова осудили за похищение и изнасилование двух девушек, которых держал в бункере на протяжении трех лет и семи месяцев. Он был освобожден 3 марта после 17 лет заключения.