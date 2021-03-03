Филипп Киркоров презентовал песню участницы конкурса «Евровидение» от Молдавии

Филипп Киркоров продвигает певицу Наталию Гордиенко, которая отправится в этом году на вокальный конкурс «Евровидение», где будет представлять Молдавию. Король российской поп-музыки на презентации трека «Sugar» молдавской исполнительницы сообщил, что планирует отправить блогера Давида Манукяна на Евровидение от Армении.

Как известно, Киркоров - не только певец, он еще и продюсер. Филипп часто берется раскручивать малоизвестных артистов.

Представляя песню молдавской поп-исполнительницы в московском театре Crave, Киркоров упомянул, что четверть века назад он был представителем России в Дублине и занял 17-е место. На презентации песни присутствовали Пригожин, Рудковская, Басков, Тимати и другие известные звезды российского шоу-бизнеса.

Подопечная Филиппа Киркорова, Наталья Гордиенко, представила клип на песню Sugar, с которой она поедет на музыкальный конкурс.

К этому часу клип посмотрели более 68 тысяч раз. Он получил шесть тысяч лайков и почти полторы тысячи комментариев.