Филипп Киркоров презентовал песню участницы конкурса «Евровидение» от Молдавии

Сегодня, 11:09

Александр Зуев

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Филипп Киркоров презентовал песню участницы конкурса «Евровидение» от Молдавии

Филипп Киркоров продвигает певицу Наталию Гордиенко, которая отправится в этом году на вокальный конкурс «Евровидение», где будет представлять Молдавию. Король российской поп-музыки на презентации трека «Sugar» молдавской исполнительницы сообщил, что планирует отправить блогера Давида Манукяна на Евровидение от Армении.

Как известно, Киркоров - не только певец, он еще и продюсер. Филипп часто берется раскручивать малоизвестных артистов.

Представляя песню молдавской поп-исполнительницы в московском театре Crave, Киркоров упомянул, что четверть века назад он был представителем России в Дублине и занял 17-е место. На презентации песни присутствовали Пригожин, Рудковская, Басков, Тимати и другие известные звезды российского шоу-бизнеса. 

Подопечная Филиппа Киркорова, Наталья Гордиенко, представила клип на песню Sugar, с которой она поедет на музыкальный конкурс.

К этому часу клип посмотрели более 68 тысяч раз. Он получил шесть тысяч лайков и почти полторы тысячи комментариев.

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