67-летний Глызин рассказал о шумных вечеринках в номере Аллы Пугачевой

67-летний российский и советский эстрадный певец Алексей Глызин рассказал о том, в каких отношениях он состоял с Примадонной Аллой Пугачевой и о том, как они проводили время на «веселых вечеринках» в ее гостиничных номерах. Об этом сообщает «Собеседник».

Как известно, народную славу Глызин получил, будучи в составе знаменитого ансамбля «Веселые ребята». А до этого певец находился в составе коллектива «Ритм» и был аккомпаниатором Аллы Борисовны. Спустя много лет артист признался, что одним из самых ярких этапов его творческой жизни стал период работы с Пугачевой.

Сотрудничать с Примадонной Глызин начал совершенно случайно. Артиста привел к ней друг, который был гитаристом Аллы. На тот момент звезда искала музыкантов к себе в коллектив.

«Мне выпала редкая возможность поиграть на профессиональных инструментах. Я пришел к Алле, она послушала и сказала: «Ладно, годится». И мы начали работать», - рассказывает Алексей.

Также певец признался, что довольно часто Пугачева приглашала весь коллектив в свой люкс, где устраивала «веселые вечеринки».

«Наш коллектив был очень дружным. Все, безусловно, боготворили Аллу. В то время она была демократичной. Если надо было быть жесткой, была. Но мы всегда были вместе и жили, как одна дружная семья», - продолжает Глызин.

В какой-то момент музыканта пригласили в ансамбль «Веселые ребята», поэтому с Примадонной он вынужден был попрощаться.

«Пришел, рассказал ей, что меня пригласили в ансамбль. Она отреагировала без скандалов. Просто сказала: «Благословляю». Мы обнялись, и я ушел», - закончил певец.