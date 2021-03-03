В смерти 71-летнего Бориса Грачевского обвинили его бывшую жену Анну

Российская телеведущая и актриса, бывшая супруга покойного режиссера Бориса Грачевского, 34-летняя Анна Грачевская оказалась в центре скандала на передаче «Пусть говорят», в результате чего покинула студию. Артистку обвинили в смерти 71-летнего создателя киножурнала «Ералаш». Об этом сообщает «Суть событий».

Так, в ходе беседы с гостями передачи Анна призналась, что очень любила своего бывшего супруга, однако ей ответили на это оскорблениями.

Телеведущая состояла в браке с Борисом Юрьевичем четыре года (с 2010 по 2014 годы). В прессе тогда сообщили, что пара развелась на почве постоянных измен Анны. Сам режиссер публично назвал бывшую жену предательницей и признался, что сохранил к ней добрые чувства только из-за их общей дочери Василисы. В шоу «Пусть говорят» Грачевская заявила, что не изменяла своему мужу.

«Я любила Бориса. Откуда вы вообще знаете, что развод произошел из-за измен? И почему вы решили, что они были?» - пыталась оправдаться актриса.

В этой ситуации не смог молчать актер и друг Грачевского Владимир Долинский, который заявил, что причиной смерти режиссера стала именно она.

«Он очень переживал из-за ее измен. У него сердце болело. А она шантажировала Бориса дочкой. Поэтому коронавирус привел к его смерти», - заявил актер.

Возмущенная подобными заявлениями Анна поспешила покинуть студию, однако позже ее уговорили вернуться. После этого съемочную площадку решительно покинул сам Долинский.