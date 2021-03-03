Анатолий Вассерман прекратил ходить на шоу Малахова

Вчера, 22:49

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Анатолий Вассерман прекратил ходить на шоу Малахова

Известный журналист, программист и публицист Анатолий Вассерман обвинил телеведущего Андрея Малахова во лжи и объявил, что больше не будет ходить на его шоу. Политический консультант сообщил, что очень устал от современных ток-шоу, и выступил с поддержкой введения цензуры на телевидении, передает «Собеседник».

Вассерман отметил, что несколько лет назад он неоднократно становился гостем «малаховских» программ, однако после того, как он увидел вранье и преувеличение на шоу Андрея Малахова, он стал всячески их игнорировать. 

«Мне надоело указывать Малахову на то, что он постоянно пытается передернуть карты и перевирает слова героев, сказанные прямо по ходу передачи. Надоело ловить Малахова за язык! Сейчас я попросту не участвую в его передачах и призываю общественность тоже этого не делать — к чему ворошить чье-то грязное белье и с вдохновением обмывать кому-то кости? К сожалению, рейтинг на такие низкопробные ток-шоу остается большим, поэтому никто их закрывать, конечно, не будет», - прокомментировал Анатолий Вассерман. 

Журналист отметил, что он всячески поддерживает инициативу введения цензуры на телевидении — по его словам, было бы замечательно, если бы развлекательный контент вначале просматривала специальная комиссия, в которую входили бы служители церкви и люди искусства. 

«Именно такие люди должны бы просматривать то, что будет потом литься с экранов телевизоров, и отсеивать всю грязь», - добавил Анатолий Вассерман.

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