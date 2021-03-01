Иллюзионист Сергей Сафронов рассказал о своем смертельном заболевании

Сегодня, 01:24

Александр Зуев

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Иллюзионист Сергей Сафронов рассказал о своем смертельном заболевании

Иллюзионист Сергей Сафронов страдает серьезной болезнью. Он обнаружил у себя симптомы недуга несколько месяцев назад, но не рассказывал об этом никому. На публике Сергей всегда выглядит бодрым и веселым. Но это всего лишь маска, скрывающая страшную правду. На самом деле 38-летний иллюзионист все это время боролся с заболеванием. И только сейчас Сергей решил рассказать о том, в какую ситуацию он попал. Это произошло в эфире шоу «Секрет на миллион».

По его словам, однажды он ощутил  ком в горле. Вскоре возникли одышка и потливость. Сергей также признался, что у него брали фрагменты, поэтому на шее остался шрам.

Новость о страшном диагнозе стала неожиданностью для близких Сергея. Отец иллюзиониста даже заплакал, когда узнал эту ужасную новость. К сожалению, болезнь диагностировали только после появления симптомов, а не раньше. Драгоценное время было упущено. Примечательно, что никто из участников «Битвы экстрасенсов» не смог почувствовать болезнь.

Сафронов держит точный диагноз в тайне и раскроет его в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ в ближайшую субботу в 13:00. К слову, на съемки телепрограммы Сергей явился с обритой головой и шрамом на шее. Несмотря на смертельное заболевание, Сергей и его брат продолжат работу над шоу.

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