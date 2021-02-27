Родители Жанны Фриске подали в суд на Дмитрия Шепелева и собственного внука Платона

Сегодня, 12:59

Ольга Громова

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Родители Жанны Фриске подали в суд на Дмитрия Шепелева и собственного внука Платона

Более пяти лет минуло со дня смерти российской певицы Жанны Фриске, но ее родители и гражданский муж так и не начали жить мирно. В последнее время россиянам показалось, что страсти между сторонами конфликта поутихли. Оказалось, нет - они разгорелись с новой силой.

В январе стало известно, что Дмитрий Шепелев, который готовится стать отцом во второй раз, решил продать третью часть квартиры певицы, которая теперь принадлежит их сыну Платону. 

Владимир Фриске, прознав об этом, возмутился поступком отца своего внука. Мужчина все эти годы старался в память о дочери сохранить имущество в том же виде, которым оно было при жизни Жанны. Теперь он будет добиваться запрета Шепелеву совершать какие-либо сделки по недвижимости и распоряжаться долей Платона. Исковые заявления он подал сразу в два суда - Хамовнический и Пресненский.

Иск подан по месту нахождения спорного имущества. Одно из производств будет прекращено, но это уже решится в рамках заседания.

Оно, как пишет СтарХит, состоится 22 марта.

Шепелев же сдаваться не собирается и намерен идти до конца. Он также обращается в суд - причем, жалобу планирует подать сразу в Верховный.

СтарХит указывает на любопытную деталь: почти одновременно с иском Шепелеву поступило от Фриске уведомление о том, что свои 2/3 квартиры родители Жанны собираются продать. Выкупить их предложили совладельцу жилья - то есть внуку Платону, представителем которого и является Шепелев.

При этом цену завысили, запросив за две трети 21 миллион, при кадастровой стоимости всех апартаментов в 23 миллиона 966 тысяч рублей. 

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