Телеведущий НТВ Андрей Норкин сорвался на сына Олега Табакова из-за критики российских властей

Сегодня, 15:04

Александр Зуев

0

Image 16+
Телеведущий НТВ Андрей Норкин сорвался на сына Олега Табакова из-за критики российских властей
Андрей Норкин

В недавнем выпуске шоу «Место встречи» на телеканале НТВ показали подборку высказываний известных российских артистов, критикующих политику властей страны. В числе таких знаменитостей оказался сын Олега Табакова, Павел, который некоторое время назад заявил, что власть не слышит народ и наказывает за инакомыслие. Также молодой актер заявил, что если ему перестанут давать роли в России из-за его политических взглядов, то он сможет добиться успеха в другой стране. Ведущий шоу Андрей Норкин подверг резкой критике этих актеров.

Больше всего его возмутили высказывания 25-летнего Павла Табакова. Журналист гневно заявил о том, что многие деятели отечественного кинематографа и театральной сцены живут на государственные средства, но критикуют политику страны. Тележурналист обвинил Табакова в нелюбви к родине и напомнил, что тот играет в МХТ имени Чехова, который финансируется государством, и в кинопроектах, снимающихся за бюджетные средства.

Ведущий подчеркнул, что людей, которые не одобряют сложившуюся ситуацию в стране, участвуют в незаконных акциях, но снимаются в фильмах и играют в театрах с государственным участием. В этом контексте он упомянул Татьяну Лазареву, Василия Сигарева, Александру Бортич и сына Олега Табакова, Павла.

Норкин также заметил, что лишь незначительному количеству человек удалось добиться успеха за рубежом.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Телеведущий НТВ Андрей Норкин сорвался на сына Олега Табакова из-за критики российских властей

Сегодня, 15:04

Татьяна Брухунова жестко высказалась по поводу сравнения со Степаненко

Сегодня, 12:44

44-летняя Дана Борисова огласила свою версию слива ее интимного видео

Сегодня, 09:34

Вдовец Легкоступовой забаррикадировался в ее квартире

23-02-2021, 23:09

СМИ раскрыли доходы самых известных российских телеведущих

23-02-2021, 15:59

Жена Петросяна в «голой» рубашке показала себя в новом образе

23-02-2021, 12:54

Анфиса Чехова показала последствия неудачной косметической процедуры

21-02-2021, 00:19

Озвучена стоимость ЖКХ в замке Пугачевой и Галкина

20-02-2021, 22:09

Российский врач Гергесова назвала опасность аллергии на холод

20-02-2021, 17:49

Сергей Лазарев впервые прокомментировал гей-сплетни о жизни с Владом Топаловым

20-02-2021, 14:44

Актриса Анна Калашникова рассказала о своих тратах за услуги ЖКХ

20-02-2021, 12:59

Сын рэпера Джигана отпраздновал день рождения в костюме от Armani

20-02-2021, 00:04

Киркоров выбирал между Давой и Лазаревым

19-02-2021, 18:49

Родители певицы Жанны Фриске продают долю в квартире Шепелеву и внуку Платону

19-02-2021, 12:54

Дмитрий Нагиев раскритиковал назначение Егора Крида наставником телешоу «Голос. Дети»

17-02-2021, 21:19

Актриса Мария Миронова подтвердила, что ее спектакли убрали из репертуара «Ленкома»

17-02-2021, 19:29

Зрители детского шоу «Голос» возмущены нарядом Светланы Лободы

17-02-2021, 14:19

Друг Павла Прилучного рассказал об отношениях актера с Мирославой Карпович

17-02-2021, 12:44

Максим Галкин отказался сниматься с Ивлеевой без разрешения Аллы Пугачевой

17-02-2021, 12:14

Журналисты рассказали, в каких квартирах живут Валерия и Волочкова

16-02-2021, 16:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров