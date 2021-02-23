Телеведущий НТВ Андрей Норкин сорвался на сына Олега Табакова из-за критики российских властей

В недавнем выпуске шоу «Место встречи» на телеканале НТВ показали подборку высказываний известных российских артистов, критикующих политику властей страны. В числе таких знаменитостей оказался сын Олега Табакова, Павел, который некоторое время назад заявил, что власть не слышит народ и наказывает за инакомыслие. Также молодой актер заявил, что если ему перестанут давать роли в России из-за его политических взглядов, то он сможет добиться успеха в другой стране. Ведущий шоу Андрей Норкин подверг резкой критике этих актеров.

Больше всего его возмутили высказывания 25-летнего Павла Табакова. Журналист гневно заявил о том, что многие деятели отечественного кинематографа и театральной сцены живут на государственные средства, но критикуют политику страны. Тележурналист обвинил Табакова в нелюбви к родине и напомнил, что тот играет в МХТ имени Чехова, который финансируется государством, и в кинопроектах, снимающихся за бюджетные средства.

Ведущий подчеркнул, что людей, которые не одобряют сложившуюся ситуацию в стране, участвуют в незаконных акциях, но снимаются в фильмах и играют в театрах с государственным участием. В этом контексте он упомянул Татьяну Лазареву, Василия Сигарева, Александру Бортич и сына Олега Табакова, Павла.

Норкин также заметил, что лишь незначительному количеству человек удалось добиться успеха за рубежом.