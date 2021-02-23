Татьяна Брухунова жестко высказалась по поводу сравнения со Степаненко

Сегодня, 12:44

Александр Зуев

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Татьяна Брухунова жестко высказалась по поводу сравнения со Степаненко
Татьяна Брухунова

Еще некоторое время назад имя жительницы Тулы Татьяны Брухуновой никому не было известно. И вот сегодня 31-летняя женщина является женой Евгения Петросяна. 

Татьяна активно посещает Инстаграм, где выкладывает фото, на которых она запечатлена в разных модных образах. Сама Брухунова говорит, что тщательно следит за модными тенденциями. Судя по снимкам, Татьяна превращается из «гадкого утенка» в прекрасного лебедя. К слову, поклонники Евгения Петросяна и Елены Степаненко остались недовольны тем, что супруги расстались. Они были очень удивлены и возмущены тем, что юморист развелся со Степаненко и женился на своей молодой помощнице. Мнение поклонников сошлись в одном: молодая возлюбленная юмориста выглядит как бабушка.

На днях Татьяна Брухунова побывала на спектакле Юрия Грымова в театре «Модерн». Ей пришлось попасть в поле зрения представителей прессы. На вопрос о сравнении с Еленой Степаненко молодая жена Евгения Вагановича спешно покинула театр. 

«Это хамство!» — заявила новая пассия юмориста. 

Заметим, что Татьяну Брухунову не раз сравнивали с молодой Еленой Григорьевной.

Отметим, что Петросян и Степаненко прожили в браке более 30 лет, после чего неожиданно для поклонников объявили о разводе и разделе имущества.

Многие обвинили в развале семьи молодую помощницу юмориста Татьяну, но та дала отпор обидчикам. А когда у Петросяна и Брухуновой родился сын, многие недоброжелатели немного успокоились.

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