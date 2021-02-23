44-летняя Дана Борисова огласила свою версию слива ее интимного видео

Российская телеведущая, 44-летняя Дана Борисова рассказала о том, как отнеслась к слитому в Сеть видеоролику, на котором звезда занимается интимным самоудовлетворением. Об этом сообщает «Эксперсс газета».

Несколько лет Борисова придерживается трезвого образа жизни. За плечами у нее наркотическая и алкогольная зависимость. Однако «призраки из прошлого» так и не покидают Дану. Недавно в Сети появилось интимное видео с ее участием. Однако злиться на недоброжелателей девушка не стала.

«Если кому-то доставляет удовольствие сливать мои интимные видео, значит в этом виновата и я. Недоброжелатели очень стараются. А я жаловаться не хочу», - поделилась Борисова, признавшись, что всегда относилась к себе с самоиронией.

Дана разрешила конфликты со своей 13-летней дочерью Полиной. Сейчас она нашла с ней общий язык, и девочка стала жить с матерью.

В ходе беседы телеведущая призналась, что в прошлом году ей было очень трудно с дочерью, так как у нее был переходный возраст. Полина постоянно капризничала и ругалась с Даной. Эта жизненная ситуация научила Борисову терпению.

Также звезда рассказала, что отец Полины больше не принимает участия в жизни наследницы. Его помощь ограничивается 15 тысячами рублей алиментов в месяц.