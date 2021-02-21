Вдовец Легкоступовой забаррикадировался в ее квартире

Вчера, 23:09

Ольга Громова

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Вдовец Легкоступовой забаррикадировался в ее квартире

Юрий Фирсов, вдовец популярной в России певицы Валентины Легкоступовой, забаррикадировался в квартире своей покойной жены и сменил замки с входной двери. Об этом рассказал адвокат Сергей Жорин.

В интервью журналистам Рен ТВ юрист рассказал, что вдовец оккупировал недвижимость после получения документов о вступлении в наследство. Хотя, констатировал Жорин, с Легкоступовой Фирсов прожил всего 40 дней.

«Заняв квартиру, фактически оккупировав квартиру и поставив там свои замки, Фирсов заявил, что ему негде жить и он чуть ли не бомж», — пояснил адвокат.

Но война за наследство знаменитости, похоже, к своему завершению еще не подошла.

Напомним: Валентина Легкоступова скончалась в августе минувшего года. За несколько дней до смерти дочь привезла ее в больницу в очень тяжелом состоянии. Вскоре после госпитализации певица впала кому, после чего ее не стало.

Артистка скончалась из-за отека мозга и черепно-мозговой травмы. Раненую ее в квартире и нашла дочь - она якобы поскользнулась в ванной. Девушка уверена, что новый муж Легкоступовой намеренно спаивал ее мать, а также неоднократно избивал.


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