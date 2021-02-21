Жена Петросяна в «голой» рубашке показала себя в новом образе

Сегодня, 12:54

Александр Зуев

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Жена Петросяна в «голой» рубашке показала себя в новом образе

Молодая жена Евгения Петросяна, Татьяна Брухунова, удивила публику новым, необычным образом.

Многим пользователям Инстаграма известно, что избранница юмориста предпочитает сдержанные образы и не накладывает макияж. Сама Татьяна не раз объясняла, что она старается не отставать от моды.

Однако на свежем фото Татьяна предстала со сдержанным макияжем, в жакете на несколько размеров больше, «голой рубашке» и джинсах с завышенной талией. Этот снимок она сопроводила подписью:

«Нет никаких ключей от счастья. Дверь всегда открыта».

Новый имидж Брухуновой понравился многим ее подписчикам. Они были приятно удивлены, о чем написали в комментариях: 

«Голливудская дива», «Какой образ! Фотографии шикарные получились! «Вы восхитительна», «Красавица же».

Ранее хейтеры не раз критиковали Брухунову за отсутствие вкуса. Недоброжелатели сочли, что молодая женщина надевает старушечьи наряды.

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