Озвучена стоимость ЖКХ в замке Пугачевой и Галкина

Размер жилищно-коммунальных услуг в замке Аллы Пугачевой и Максима Галкина сообщил продюсер Андрей Разин. По примерным подсчетам, обслуживание огромного замка в деревне Грязь, где примадонна проживает вместе с детьми и супругом Максимом Галкиным, обходится звездной паре минимум в 80 тысяч рублей в месяц, передает «Московский Комсомолец».

Обслуживание огромной придомовой территории и расходы на ЖКХ замка Пугачевой и Галкина стоят немалых средств — юморист даже позволил себе публично пожаловаться, что расходы на содержание замка «непомерно дорогие». Продюсер Андрей Разин сообщил, что у него есть недвижимость в деревне Мешково, которая находится по соседству с деревней Грязь — и он может предположить, что обслуживание замка Галкина-Пугачевой может доходить и до 100 тысяч рублей в месяц.

«Я бы не позволил своим подопечным выбирать элитное жилье, и они у меня все в экономе обитают. Потому что платить по 80-100 тысяч в месяц только за коммуналку, это перебор», - заявил медиаменеджер.

Разин добавил, что в период пандемии коронавируса многие звезды российской эстрады явственно прочувствовали, что платить кругленькую сумму за ЖКХ является слишком дорогим удовольствием и дополнительными растратами, которые не каждый смог себе позволить с учетом практически полной остановки гастролей и концертов.

«Продать такое жилье тоже очень трудно — не каждый согласится платить такие суммы за ЖКХ», - отметил продюсер.