Анфиса Чехова показала последствия неудачной косметической процедуры

Телеведущая Анфиса Чехова, общаясь с подписчиками в Instagram, выполнила их просьбу - разместила разные снимки и видео из жизни. Один из роликов шокировал поклонников телеведущей. В архивных кадрах Чехова запечатлена в медицинской шапочке. Как оказалось, она находилась в клинике. В глаза сразу бросаются распухшие губы.

«Привет, я всю ночь не спала, работала в поте губ», — подписала кадры Анфиса.

Как выяснилось, несколько лет назад Чехова решилась на татуаж губ. Причем делала это впервые.

Медики решили обойтись без анестезии, поэтому Чеховой ничего не оставалось, как согласиться на «работу наживую». Результат ошеломил Анфису — ее губы раздуло до такой степени, что пошевелить ими она могла с большим трудом.

Анфиса призналась, что раньше не решалась публиковать эти кадры, но сейчас ей захотелось обратить внимание подписчиков на себя. Судя по всему, телеведущая решила немного пошутить. Анфиса также заверила своих поклонников, что, кроме обычных косметических процедур, никаких операций на лице не делала. Она попросила пользователей обратить внимание на архивные фотографии, где видно, как менялась она на протяжении последних 10-15 лет. Телеведущая подчеркнула, что заметно менялся только ее вес.

Ранее Анфиса Чехова, которую еще в 90-х считали самой сексуальной ведущей, рассказывала, как в подростком возрасте она страдала от комплексов из-за лишнего веса. Также тогда ей казалось, что у нее слишком большая грудь.