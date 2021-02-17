Актриса Анна Калашникова рассказала о своих тратах за услуги ЖКХ

Сегодня, 12:59

Ольга Громова

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Актриса Анна Калашникова рассказала о своих тратах за услуги ЖКХ
Актриса и певица Анна Калашникова

Актриса и певица Анна Калашникова рассказала о своих расходах на коммунальные услуги. Ежемесячно знаменитости приходится платить по счетам от 70 до 100 тысяч рублей.

Сумма, конечно, приличная, но, как пояснила звезда, во владении у нее несколько квартир. По одной из них дела ведет частная компания - работники присылают хозяйке только счета. С другой квартирой сложнее - Анне надо самостоятельно снимать показания счетчиков.

«Там необходимо снимать все показания со счетчиков. В определенные даты отправлять показания. Порой приходится задним числом все это делать, потому что я забываю», — призналась актриса в интервью изданию «Teleprogramma.pro».

В целом набегает не менее 70 тысяч рублей, но, как подчеркнула Калашникова, многое зависит от сезона.

Впрочем, Анна Калашникова может позволить себе платить столько за коммуналку - девушка состоит в отношениях с миллиардером. На День Святого Валентина возлюбленный подарил ей шикарнейшее кольцо с бриллиантом, которое Анна попробовала на зуб и тут же его сломала.

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