Журналисты рассказали, в каких квартирах живут Валерия и Волочкова

Сегодня, 16:14

Александр Зуев

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Журналисты рассказали, в каких квартирах живут Валерия и Волочкова
Анастасия Волочкова и певица Валерия

Недавно балерина Анастасия Волочкова и певица Валерия выставили на продажу свое имущество через профильные сайты недвижимости. Таким образом, журналистам удалось выяснить, как выглядят многомиллионные жилища знаменитостей.

Квартира экс-примы Большого театра находится в центре Санкт-Петербурга. Эту поражающую своей красотой жилплощадь Волочковой подарил Сулейман Керимов. Четыре комнаты квартиры украшены золотом и другими изысканными элементами декора. В комнатах присутствует венецианская штукатурка, а в межкомнатных дверях располагаются витражи.

Во всех комнатах есть зеркала ручной работы. В квартире установлена дорогая мебель, спальня отделана материалами розовых тонов, а потолок поддерживают величественные колонны. Известно, что росписи на потолке создавали специалисты из Эрмитажа.

Роскошную квартиру Волочкова пыталась продать за 130 миллионов рублей. Потом балерина стала за нее просить 88 миллионов. Позже Волочкова передумала продавать квартиру, где она может поселиться с новым женихом, пишет radiokp.ru.

Пользователи сети окрестили это убранство «раззолоченным бабушатником».

Валерии и Иосифу Пригожину тоже есть, чем похвастаться. Их 280 квадратных метров едва ли уступают жилищу Волочковой. Когда-то супруги хотели продать свое жилье за 770 миллионов рублей, но на шикарные семикомнатные апартаменты охотников не нашлось. В квартире имеются четыре санузла, библиотека, кабинет. Ванна отделана мрамором, коридоры — массивом дуба. Только на один декор супруги щедро раскошелились - потратили миллион рублей.

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