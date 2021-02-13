Клава Кока негативно высказалась о мужском маникюре

Певица из Екатеринбурга Клава Кока высказалась относительно мужской моды и современных трендов, на которые сегодня ориентируются молодые люди. Звезда лейбла Black Star заметила, что с каждым днем парней в салонах красоты становится все больше. Клава Кока обеспокоена фактом того, что мужчины делают себе цветной маникюр. О своих переживаниях певица написала в Instagram.

«Куда мы катимся», — вопрошает она.

На высказывание Клавы Кока отреагировал эпатажный рэпер Моргенштерн, который любит красить ногти в разные цвета. Яркие ногти — значимая часть его имиджа, заявил он. В ответ певица согласилась с ним в том, что необходимо поддерживать сценический образ. При этом она подчеркнула, что яркий маникюр идет только Моргенштерну.

Результаты опроса, который артистка прикрепила к Stories, показали, что 87% ее подписчиков разделяют беспокойство певицы. Лишь 13% не согласны с певицей.

Между тем Клава Кока права: маникюр с покрытием стали себе делать многие известные люди. Так, блогер Юрий Дудь продемонстрировал свой маникюр. Две недели на его ногтях красовалась надписью «Punk Rock». Узнав об этом, Алена Водонаева пригласила его на процедуру в свой салон красоты.