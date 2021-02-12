Путин наградил ЮрКисса медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Президент России Владимир Путин наградил 23-летнего российского исполнителя, выступающего под псевдонимом ЮрКисс, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соцсети на фоне появления этой новости «встали на дыбы». Не скрывают своего негодования или откровенного непонимания и российские знаменитости.

Указом президента России от 12 февраля ЮрКисс получил награду «за многолетнюю творческую деятельность», а также «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства».

Российские пользователи Сети опешили. Какой такой вклад исполнитель, которому всего 23 года, внес в отечественную культуру?! Может быть, своими «хитами»?

Скажем, песней «Лишь она». Смысл, конечно, «впечатляет».

«Фар-фар, кидебу, фар-пиду, комбинация джаз, я решаю на ходу, просекаю фишку на раз-два, один взгляд, искра — и со мной она», - из песни слов не выбросишь.

Ее процитировал «Росбалт».

И вот это, с позволения сказать, творчество, «тянет» на медаль? Да нет, скорее, дело в родственных связях.

ЮрКисс — старший сын близкого к Кремлю влиятельного бизнесмена Владимира Киселева.

Актер Леонид Ярмольник уверен, что с наградами произошла какая-то путаница.

«И на Солнце бывают пятна. Я думаю, что это какая-то ошибка, накладка, опечатка. В противном случае, это как минимум странно. Я не думаю, что орден можно давать 23-летнему человеку, он же не совершил никакого подвига, никого не спас, не сотворил что-то такое, что нас всех выручило или обрадовало», - заявил он в беседе с «Подъемом».

Он уверен, что в ближайшее время награду ЮрКиссу могут отменить.

Сам Ярмольник, к слову, является примером для молодежи. В свое время он отказался от званий и наград, заявив, что для артиста на первом месте должно быть имя.