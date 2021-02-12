Путин наградил ЮрКисса медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Сегодня, 17:09

Ольга Громова

0

Image 16+
Путин наградил ЮрКисса медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Президент России Владимир Путин наградил 23-летнего российского исполнителя, выступающего под псевдонимом ЮрКисс, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Соцсети на фоне появления этой новости «встали на дыбы». Не скрывают своего негодования или откровенного непонимания и российские знаменитости.

Указом президента России от 12 февраля ЮрКисс получил награду «за многолетнюю творческую деятельность», а также «за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства».

Российские пользователи Сети опешили. Какой такой вклад исполнитель, которому всего 23 года, внес в отечественную культуру?! Может быть, своими «хитами»?

Скажем, песней «Лишь она». Смысл, конечно, «впечатляет».

«Фар-фар, кидебу, фар-пиду, комбинация джаз, я решаю на ходу, просекаю фишку на раз-два, один взгляд, искра — и со мной она», - из песни слов не выбросишь. 

Ее процитировал «Росбалт».

И вот это, с позволения сказать, творчество, «тянет» на медаль? Да нет, скорее, дело в родственных связях.

ЮрКисс — старший сын близкого к Кремлю влиятельного бизнесмена Владимира Киселева.

Актер Леонид Ярмольник уверен, что с наградами произошла какая-то путаница.

«И на Солнце бывают пятна. Я думаю, что это какая-то ошибка, накладка, опечатка. В противном случае, это как минимум странно. Я не думаю, что орден можно давать 23-летнему человеку, он же не совершил никакого подвига, никого не спас, не сотворил что-то такое, что нас всех выручило или обрадовало», - заявил он в беседе с «Подъемом».

Он уверен, что в ближайшее время награду ЮрКиссу могут отменить.

Сам Ярмольник, к слову, является примером для молодежи. В свое время он отказался от званий и наград, заявив, что для артиста на первом месте должно быть имя.

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Путин наградил ЮрКисса медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Сегодня, 17:09

Известная актриса рассказала о зависимости Киркорова и Диброва

Вчера, 23:04

Сергей Светлаков забрал сына из детсада, куда дети приезжают на Bentley с автоматчиками

Вчера, 21:24

Стас Садальский обвинил певицу Лободу в неподобающем поведении на шоу «Голос. Дети»

Вчера, 19:24

Максим Галкин пожаловался, что слишком много тратит денег на Грязь

Вчера, 17:44

В капиллярах мозга жертв коронавируса COVID-19 нашли микротромбы

12-02-2021, 22:14

Юлия Барановская украсила к китайскому Новому году особняк

12-02-2021, 16:14

Мария Максакова улетела на Украину после участия в российских телешоу

12-02-2021, 00:54

Комик Гарик Харламов высмеял информацию о том, что зарабатывает 7 миллионов рублей в месяц

11-02-2021, 22:29

Критик Сергей Соседов призвал оскандалившуюся Максакову выгнать из России

11-02-2021, 16:29

Ярослав Сумишевский решил не отменять концерты в связи с гибелью жены в ДТП

11-02-2021, 11:09

Молодая жена Евгения Петросяна не взяла на отдых в Сочи мужа и маленького сына

9-02-2021, 20:14

Жулин рассказал, почему развелся с Навкой

9-02-2021, 18:14

Музыкальный критик Соседов призывает не смотреть шоу «Голос.Дети»

9-02-2021, 17:54

Ради замужества Анна Калашникова увеличила грудь до пятого размера

9-02-2021, 14:49

Мария Горбань показала свадебные фотографии

9-02-2021, 00:54

34-летняя певица Глюкоза вернулась на проект «Танцы со звездами»

8-02-2021, 19:19

Владимир Познер выбрал лучшее место для жизни между США, Россией и Францией

8-02-2021, 16:59

51-летний Иосиф Пригожин сообщил о перенесенном COVID-19 в тяжелой форме

8-02-2021, 15:04

Дана Борисова подтвердила подлинность слитого интимного видео

8-02-2021, 14:44

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров