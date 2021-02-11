Стас Садальский обвинил певицу Лободу в неподобающем поведении на шоу «Голос. Дети»

Российский актер, журналист, 69-летний Станислав Садальский на своей странице в Instagram резко отозвался о вокальном проекте «Голос. Дети», в частности, о его наставниках. Больше всего досталось певице Светлане Лободе.

В своем микроблоге артист опубликовал фотографию Лободы, которая сидит в кресле наставника конкурса, а в сопровождающем тексте раскритиковал поведение певицы на первом выпуске нового сезона шоу.

Во-первых, по словам Садальского, артистка надела совсем неподобающий для детского конкурса наряд. Отметим, на Светлане был надет костюм с пикантным вырезом, оголяющим большую часть ее груди. А во-вторых, поведение певицы было крайне вызывающим. По предположениям Станислава, артистка пришла на съемки в нетрезвом состоянии.

«Сама поет, сама танцует. Похоже, бухая. Выбежала на сцену, чтобы показать всем костюм с вырезом, задавила ребенка, а потом еще и раскритиковала. Девочка спела великолепно и была искреннее, чем тетя», - заявил Садальский.

Актера крайне возмутило, что на выступление маленькой участницы не повернулся никто из наставников, а после этого Лобода выскочила на сцену, чтобы исполнить с девочкой песню. В расстроенных чувствах и со слезами на глазах малышка ушла за кулисы, где ее мастерски подбодрил ведущий проекта, актер Дмитрий Нагиев. Садальский отдельно выразил коллеге свое уважение.

«Кстати, у Светланы красивая грудь. Предлагаю в следующем эфире ей прийти голой. А что касательно других наставников... Им нужны не дети, а пиар», - заключил актер.