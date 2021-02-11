Максим Галкин пожаловался, что слишком много тратит денег на Грязь

Максим Галкин пожаловался, что слишком много тратит на Грязь.

В эфире «Вечернего Урганта» юморист Максим Галкин заявил, что в противоположность многим известным артистам, он с семьей живет в реальном мире. Так, ему хорошо известны суммы за коммунальные платежи, в которые обходится содержание загородного замка в Грязи. Галкин признался, что он даже старается при случае экономить, чтобы счета за электричество, воду и прочее не пугали такими огромными суммами.

Например, в целях экономии, как настоящий хозяин, Галкин вкручивает в свою эксклюзивную массивную люстру со множеством лампочек те, которые потребляют всего 10 ватт. Благодаря такому их обилию в одной люстре, в доме светло, а счет за свет становится меньше.

«Мы много платим за коммуналку. Не буду называть эту сумму, но она большая. Не прям какая-то огромная, но приличная. Я знаю, сколько плачу за газ, за свет», – признался юморист.

Не только за коммуналку приходится расплачиваться солидными суммами в Грязи. Супружеская чета немало тратит на садовников, содержащих зеленые растения поместья в порядке. К тому же на территории имеется собственная теплица, откуда к столу попадают свежие овощи и зелень.