Юлия Барановская украсила к китайскому Новому году особняк

Юлия Барановская решила отметить Новый год по китайскому календарю. Она пригласила декораторов, которые помогли привнести в апартаменты телеведущей атмосферу праздника. Бывшая жена Аршавина показала в Instagram свой шикарный дом за миллион долларов, украшенный по-новогоднему.

«Мы празднуем китайский Новый год! Вот такая у нас красота», — сказала за кадром Барановская.

В гостиной особняка декораторы повесили создающие праздничное настроение китайские фонарики, а середину комнаты занял огромный накрытый стол с изысканной сервировкой. На столе появились фактурные тарелки черного цвета и розовые салфетки. В глаза также бросаются вазочки с цветами.

Возможно, Юлия пригласит в гости друзей, чтобы с ними разделить радость и встретить еще раз Новый год. В любом случае, Юлия и ее дети чрезвычайно рады своему уютному жилищу на Рублевке. По всей видимости, телеведущая не нарадуется комфортному и престижному дому. Наверное, и праздник она устроила для того, чтобы лишний раз полюбоваться своими апартаментами.

Ранее Юлия Барановская рассказывала, что Андрей Аршавин не интересуется жизнью своих троих детей. Бывший супруг отказал телеведущей, когда та попросила устроить Арсения в футбольную школу.