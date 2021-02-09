Комик Гарик Харламов высмеял информацию о том, что зарабатывает 7 миллионов рублей в месяц

Сегодня, 22:29

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Комик Гарик Харламов высмеял информацию о том, что зарабатывает 7 миллионов рублей в месяц

39-летний актер, шоумен и экс-муж актрисы Кристины Асмус Гарик Харламов дал ироничный ответ на то, что он якобы зарабатывает 7 миллионов рублей в месяц как резидент телепроекта «Comedy Club». Известный юморист высмеял слова своего коллеги по «Comedy Club» Константина Маласаева о том, что Гарик Харламов получает 7 миллионов рублей, тогда как сам Маласаев только 30 тысяч рублей в месяц. 

Финансовая несправедливость, которая так возмутила Константина Маласаева, более известного как Никита из «USB», рассмешила Гарика «Бульдога» Харламова. По его словам, многомилионный гонорар, который якобы он получает за участие в «Comedy Club», уже давно бы сделал комика «астрономически богатым». Данную информацию Гарик Харламов избрал как тему для юмора, и вместе с коллегой по Comedy Club Гариком Мартиросяном они записали шуточное видео, которое назвали «сенсационное интервью с одним из самых астрономически богатых комиков мира». Ролик доступен на официальной странице Гарика Мартиросяна в Instagram. 

«Сколько вы зарабатываете в месяц?» – спрашивает Мартиросян у Харламова.

«Семь миллионов долларов в месяц, а Воля — четыре. Но на самом деле я получаю 70 миллионов, и все трачу на одежду», - пошутил Гарик Харламов.

Позже Константин Маласаев извинился перед своими коллегами, и сообщил, что никогда не озвучивал гонорары резидентов «Comedy Club» — и все эти слухи распространила желтая пресса.

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