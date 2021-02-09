Критик Сергей Соседов призвал оскандалившуюся Максакову выгнать из России

Сегодня, 16:29

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Критик Сергей Соседов призвал оскандалившуюся Максакову выгнать из России

Критик Соседов призвал оскандалившуюся Максакову выгнать из России.

Возвращение Марии Максаковой в Москву, где она за короткое время успела принять участие в популярных ток-шоу, вызвало негативную реакцию как со стороны рядовых россиян, так и со стороны представителей шоу-бизнеса. Не смолчал и известный критик Сергей Соседов. Последний вообще не может понять, как артистка, которая в недавнем прошлом «лила грязь» на Россию, теперь пришла на федеральные каналы. И призвал выгнать «предательницу» из России.

По мнению критика, в свое время Максакова предала и своих близких, и соотечественников, сбежав в Украину из-за уголовного дела в отношении ее супруга. Поэтому на фоне тех событий ее теперешнее возвращение выглядит по меньшей мере странным. 

Без ложной скромности Соседов отозвался об артистке как о предательнице и призвал выдворить ее из страны: «Маша - предательница, с нее надо три шкуры содрать, а не эфиры на телевидении давать!».

Кроме того, критик недоумевает, почему ее теперь так радушно принимают в России, приглашая на федеральные каналы. 

Да и как о певице Соседов, по его словам, низкого мнения о Максаковой - певица «уровня музыкального училища». Видимо, ей просто повезло в жизни, а талантов у нее нет никаких, вместе с тем «она пронырливая и ушлая, всех с ума свела», потому и получила эфиры, заявил Соседов.

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