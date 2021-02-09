Мария Максакова улетела на Украину после участия в российских телешоу

Сегодня, 00:54

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Мария Максакова улетела на Украину после участия в российских телешоу
Оперная певица Мария Максакова

По словам модного дизайнера Аники Керимовой, подруги 43-летней Марии Максаковой, оперная певица уже уехала из России и сейчас находится в Киеве, столице Украины. По словам женщины, у бывшего депутата Госдумы РФ еще много незавершенных дел на родине, поэтому Максакова вынуждена в скором времени вернуться в Москву.

«Маша уже уехала в Киев, к своему ребёнку. Вскоре она вернётся в Москву снова. Знаю, что она репетирует оперу, хочет наладить отношения со своей великой мамой. У Маши много планов: она планирует строить карьеру в Америке и грезит этой страной», — рассказала Аника Керимова.

Как отметила Керимова в интервью изданию «Дни.ру», ее подруга в настоящее время испытывает некоторые психологические проблемы, которые вызваны стрессом и частыми переживаниями, в данный момент она пытается наладить свою жизнь, практикует йогу, медитацию, пытается избавиться от стресса при помощи цветотерапии. По словам близкой подруги оперной певицы, об этом даже свидетельствует выбор нарядов, цветовая гамма одежды, которую она подбирает. Таким образом, Максакова пытается избавиться от психологических проблем и стресса, так как определенные цветы благоприятно воздействуют на психику человека, успокаивает.

Напоминаем, последний раз оперная певица Мария Максакова появилась в эфире телешоу «Пусть говорят», в ходе передачи женщина оскорбила эксперта-криминалиста, когда не согласилась с результатами судебно-медицинской экспертизы.

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