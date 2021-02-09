Ярослав Сумишевский решил не отменять концерты в связи с гибелью жены в ДТП

Сегодня, 11:09

Александр Зуев

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Ярослав Сумишевский решил не отменять концерты в связи с гибелью жены в ДТП

29 января в семье артиста Ярослава Сумишевского произошла ужасная трагедия. В тот день он с женой Натальей и водителем попали в ДТП, в котором выжил только Ярослав. Его супругу госпитализировали в состоянии комы, но она, не приходя в сознание, скончалась. Звезда шоу «Три аккорда» был счастлив с Натальей, с которой воспитывал сына Мирослава. Как недавно стало известно, Ярослав Сумишевский, несмотря на пережитое горе, не стал отменять концерты. Он объяснил свое решение тем, что они с женой всегда шутили, что зрители являются частью их семьи. В любом случае Ярослав сейчас как никогда раньше нуждается в поддержке публики. Его концерт в «Крокус Сити Холле», намеченный на 14 марта, все же состоится. Певец не может отказаться от выступления, так как Наталья очень много вложила в этот проект. Он обязательно выступит в память о ней.

Несколько дней после чудовищного ДТП и смерти жены Сумишевский хранил молчание, и вот сейчас он обратился к поклонникам. Ярослав решился поделиться с ними своим горем и чувством утраты любимого человека. Он опубликовал в Инстаграме видео с серией фотографий Натальи.

«Очень тяжело, такую боль я еще не испытывал, не знаю, как жить дальше», — написал Сумишевский. 

Артист признался, что с уходом из жизни Натальи для него мир рухнул.

Напомним, что иномарка, в которой ехали Сумишевский и его супруга, столкнулась с автоцистерной. Иномаркой управлял глава регионального Союза десантников Александр Гуляков, он погиб на месте, пишет eg.ru.

Ближайшими выступлениями артиста станут концерты в Томске, Новосибирске и Красноярске. Сумишевский выступит в период с 23 по 26 февраля.

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