Молодая жена Евгения Петросяна не взяла на отдых в Сочи мужа и маленького сына

Сегодня, 20:14

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Молодая жена Евгения Петросяна не взяла на отдых в Сочи мужа и маленького сына

31-летняя супруга российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова на своей странице в Instagram сообщила подписчикам о том, что отправилась в Сочи. Однако публика успела заметить, что на курорт девушка уехала без своего маленького сына Вагана и мужа, чем вызвала массу вопросов у фанатов. Об этом сообщает «OvideoO».

В своей новой публикации Татьяна рассказала, что прибыла в Сочи вовсе не для отдыха, а по важным делам. Учитывая, что общественность не знает о том, где Брухунова работает, всем стало очень интересно, что за дела у нее могли возникнуть. Да еще и такие дела, при которых она может оставить 75-летнего супруга и грудного ребенка.

В сториз Instagram избранница Петросяна сообщила, что в поездку отправилась со своей подругой. Далее неоднократно Татьяна демонстрировала прогулки по городу и посиделки в местных ресторанах.

Однако публику все же беспокоил главный вопрос: как молодая мать могла оставить такого маленького сына. Ответ не заставил себя ждать. Брухунова успокоила подписчиков, объяснив, что Ваган находится под надежным присмотром отца и няни.

«Отдельно для неравнодушных тетушек, которые волнуются за чужих детей. Ваган дома с папой и няней. Я три раза в день связываюсь с семьей по Skype», — отдельно для переживающих написала жена Петросяна.

Отметим, что большая часть поклонников Татьяны с улыбкой отнеслись к тем людям, которые чрезмерно сильно беспокоятся о личной жизни девушки.

«Вам заранее нужно все объяснять, чтобы в комментариях не начинался балаган», «Неравнодушные тетушки – просто 5 баллов!», «Сейчас еще начнут упрекать, почему 3 раза в день, а не каждый час», - оставили шутливые комментарии подписчики Брухуновой.

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