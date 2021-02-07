Музыкальный критик Соседов призывает не смотреть шоу «Голос.Дети»

52-летний музыкальный критик Сергей Соседов призвал телезрителей не смотреть новый сезон музыкального шоу «Голос. Дети» на Первом канале.

«Я не собираюсь смотреть это шоу и другим не советую. Проект стал абсолютно неинтересным и фальшивым. Никакие таланты там не открываются. Просто шоу ради шоу», - заявил Соседов.

Отметим, что первый выпуск «Голос. Дети» выйдет 12 февраля. Однако уже сейчас вокруг него разгораются скандалы. Так, например, публика оказалась недовольной новым составом жюри. Особенное возмущение у общественности вызвало участие в проекте Егора Крида.

«Крида, наверное, поставили специально, чтобы создать побольше шума, движухи. Расчет здесь на скандал», - добавил критик.

По мнению Сергея Васильевича, молодой певец ничему не сможет научить юных участников проекта. Причем шоумен уверен, что об этом знает и он сам, и публика, и руководство проекта.

Также Соседов заключил, что политика Первого канала заключается в постоянных скандалах. Только так им удается удерживать зрителей у экранов телевизоров.

Напомним, что наставниками в новом сезоне проекта «Голос. Дети» стали Егор Крид, рэпер Баста и певица Светлана Лобода.