Жулин рассказал, почему развелся с Навкой

Двукратный чемпион Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин рассказал на днях о причинах его расставания с Татьяной Навкой, олимпийской чемпионкой за 2006 год.

«Развод — это всегда непросто. Я на тот момент тоже был не один, а переживал все равно тяжело», — говорит Жулин.

По словам Жулина, телевизионное шоу «Ледниковый период», в котором они оба приняли участие, поспособствовало возникновению разногласий между парой. Однако, как отметил спортсмен, к этому давно шло, участие в шоу лишь усугубило конфликт.

Жулин рассказал, что до сих пор находится в хороших отношениях с Навкой, взаимное уважение никуда не пропало.

Напомним: Александр Жулин и Татьяна Навка официально были женаты на протяжении 10-ти лет, с 2000 по 2010 годы. В 2006 году Татьяна Навка заняла первое место в Олимпийских играх, ее напарником был Роман Костомаров, а тренировочным процессом руководил Жулин.

После развода Татьяна повторно вышла замуж в 2015 году, но уже за пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова. Александр Жулин тоже вскоре после расставания женился, в 2011 году его законной супругой стала фигуристка Наталья Михайлова.