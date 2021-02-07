Жулин рассказал, почему развелся с Навкой

Сегодня, 18:14

0

Image 16+
Жулин рассказал, почему развелся с Навкой

Двукратный чемпион Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин рассказал на днях о причинах его расставания с Татьяной Навкой, олимпийской чемпионкой за 2006 год. 

«Развод — это всегда непросто. Я на тот момент тоже был не один, а переживал все равно тяжело», — говорит Жулин. 

По словам Жулина, телевизионное шоу «Ледниковый период», в котором они оба приняли участие, поспособствовало возникновению разногласий между парой. Однако, как отметил спортсмен, к этому давно шло, участие в шоу лишь усугубило конфликт. 

Жулин рассказал, что до сих пор находится в хороших отношениях с Навкой, взаимное уважение никуда не пропало. 

Напомним: Александр Жулин и Татьяна Навка официально были женаты на протяжении 10-ти лет, с 2000 по 2010 годы. В 2006 году Татьяна Навка заняла первое место в Олимпийских играх, ее напарником был Роман Костомаров, а тренировочным процессом руководил Жулин. 

После развода Татьяна повторно вышла замуж в 2015 году, но уже за пресс-секретаря РФ Дмитрия Пескова. Александр Жулин тоже вскоре после расставания женился, в 2011 году его законной супругой стала фигуристка Наталья Михайлова. 

Не забудьте добавить «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в источники новостей
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «ЧТО ПРОИСХОДИТ» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Есть что сказать? Тогда вам сюда

Лента

Жулин рассказал, почему развелся с Навкой

Сегодня, 18:14

Музыкальный критик Соседов призывает не смотреть шоу «Голос.Дети»

Сегодня, 17:54

Ради замужества Анна Калашникова увеличила грудь до пятого размера

Сегодня, 14:49

Мария Горбань показала свадебные фотографии

Сегодня, 00:54

34-летняя певица Глюкоза вернулась на проект «Танцы со звездами»

Вчера, 19:19

Владимир Познер выбрал лучшее место для жизни между США, Россией и Францией

Вчера, 16:59

51-летний Иосиф Пригожин сообщил о перенесенном COVID-19 в тяжелой форме

Вчера, 15:04

Дана Борисова подтвердила подлинность слитого интимного видео

Вчера, 14:44

Герой Сергея Бурунова пропал из сериала «Ивановы-Ивановы»

7-02-2021, 22:54

Жюри шоу «Танцы со звездами» выгнало первую пару с проекта

7-02-2021, 21:49

Филипп Киркоров поселил в своем особняке жгучую брюнетку

7-02-2021, 12:24

Бари Алибасова замечен в аэропорту в инвалидном кресле

7-02-2021, 10:24

Лиза Арзамасова стала мемом после запрета мата в соцсетях

6-02-2021, 23:39

Невестка Орбакайте рассказала, почему не рожает правнуков Пугачевой

5-02-2021, 14:49

Анна Калашникова рассказала об отце своего ребенка

4-02-2021, 22:59

Агата Муцениеце призналась, что дети отказываются звонить отцу Павлу Прилучному

4-02-2021, 20:09

Дочь Анастасии Заворотнюк Анна съехала от матери

4-02-2021, 12:24

61-летняя Гузеева назвала свою главную ошибку в жизни

4-02-2021, 08:49

Дима Билан собирается покинуть Россию и переехать в Африку

3-02-2021, 10:44

Телезрители пригрозили Корчевникову жалобами и бойкотом после двух эфиров с Максаковой

2-02-2021, 23:14

Комментировать

Комментарии для сайта Cackle

Новости партнеров

Новости партнеров