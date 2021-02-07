Ради замужества Анна Калашникова увеличила грудь до пятого размера

Желание выйти замуж подтолкнуло модель Анну Калашникову не только увеличить размер груди, но и изменить ее форму.

Калашникова опубликовала в сети несколько снимков из больничной палаты. Сейчас Анна восстанавливается после проведенной операции.

Девушке хотелось на свадьбе с бизнесменом Иваном Семеновым выглядеть идеально. Дело в том, что Анна собирается надеть на торжество обнаженный наряд, поэтому грудь должна выглядеть максимально естественной.

К операции Анна готовилась целый год. Кроме того, модели пришлось поправиться на пять килограммов для этого. Однако грудь модели не впервые подверглась операции. Но предыдущие процедуры не дали желаемого результата. И вот сейчас, наконец-то, модель обрела пятый размер бюста.

Помимо прочего хирурги убрали у модели с живота шов от ранее сделанной лапароскопической операции.

Теперь-то Анна спокойна: на свадьбе она будет выглядеть самым выигрышным образом.

Ранее Анна опровергла информацию о том, что она оказывала интимные услуги. Модель предположила, откуда взялись слухи о том, что она - эскортница. По мнению Калашниковой, все потому, что она красивая.

36-летняя модель отметила, что она всю жизнь работает и у нее есть собственный бизнес. Речь идет о магазинах, бутиках, пиар-агентстве и караоке. Анна получила несколько образований, в том числе музыкальное и актерское.