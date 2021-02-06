34-летняя певица Глюкоза вернулась на проект «Танцы со звездами»

Российская певица и актриса, 34-летняя Наталья Ионова, более известная под псевдонимом Глюкоза, взялась за старое и решила посетить проект «Танцы со звездами».

Как оказалось, на этот раз Наталья посетила проект не в качестве участницы, а как группа поддержки для рэпера ST, который в прошлом выпуске едва не покинул шоу вместе со своей партнершей Евгенией Толстой. Так, Ионова посетила одну из репетиций дуэта, где исполнила с рэпером короткий танец. Также певица обратилась к телезрителям с просьбой поддержать пару своими голосами.

Напомним, что Наталья принимала участие в проекте «Танцы со звездами» в 2012 году. Тогда ее партнером стал танцор Евгений Папунаишвили. Отметим, что именно этот дуэт одержал победу в том сезоне.

Папунаишвили все также продолжает принимать участие в проекте. В этом году его партнершей стала прекрасная актриса Екатерина Гусева.

Новый сезон шоу «Танцы со звездами» начался чередой печальных событий. Так, в четвертом выпуске телезрителям сообщили о том, что проект покинул актер Дмитрий Дюжев в связи с состоянием здоровья.

Также отметим, что первым дуэтом, который покинул проект по результатам зрительского голосования стали актер Игорь Миркурбанов и его партнерша Дарья Шелыганова.